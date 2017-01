Overwatch: il PTR non arriverà su PlayStation 4 e Xbox One

Il game director Jeff Keplan ha oggi annunciato che il PTR (la Regione Pubblica di Prova) di, già disponibile per gli utenti PC, non arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Stando alle parole di Keplan, il motivo per cui il PTR non giungerà su console è da imputarsi ai rischi e ai problemi che potrebbero intercorrere con le infrastrutture online esterne a Blizzard, che invece non trova alcun problema nel distribuire patch su PC ogniqualvolta lo desideri. "Su PC utilizziamo il client Battle.net o la piattaforma Blizzard Entertainment che sono di nostra proprietà, questo ci rende facile pubblicare tutte le patch che vogliamo, e se rischiamo qualcosa, lo facciamo solo e soltanto su un nostro sistema". In ogni caso, Keplan invita i giocatori console a non sentirsi esclusi, dal momento che i miglioramenti che conseguiranno dal PTR incideranno sulla lunga distanza anche sulle loro piattaforme di gioco.

Overwatch è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.