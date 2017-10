Overwatch: pubblicato il fumetto dedicato a Junkenstein

Blizzard ha pubblicato da qualche ora un nuovo fumetto per, dedicato alla spettrale vicenda che aleggia attorno all'ingiustamente deriso Dr. Jamison Junkenstein.

"Il ritorno di Junkenstein", appunto, racconta una breve favola incentrata sulla sete di vendetta che muove le azioni del folle dottore, tornato ancora una volta nella versione del 2017 dell'evento PvE di Overwatch dedicato alla festa pagana anglosassone e intitolato "Halloween Terror".

Nel fumetto possiamo vedere alcuni eroi con le loro nuove, desideratissime skin: Torbjorn ad esempio, si presenta con la sua nuova skin Vichingo, Zenyatta nella sua skin Cultist e Widowmaker con la skin Huntress. È però Genji che si presenta sotto una nuova veste e, nel racconto, gioca un ruolo conosciuto come lo Spadaccino.

Sembra che il ninja sia fasciato da un abito tradizionale giapponese. Potrebbe forse essere una nuova futura skin per Genji o potremo vederla solo nel fumetto? Sul punto Blizzard non si è ancora espressa. La community è già in subbuglio e ha già chiesto a Blizzard di aggiornare il parco skin del campione.

La storia finisce con i cinque protagonisti dell'evento PvE La Vendetta di Junkenstein che uniscono le forze contro i nuovi eroi per combatterli alle porte del castello e soddisfare, così, la sete di vendetta del dottore.

Vi ricordiamo che l'evento Halloween Terror 2017, in programma dal 10 ottobre al prossimo 1 novembre, vi attende con nuove skin leggendarie, e una cascata di altri oggetti esclusivi.