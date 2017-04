Overwatch: Come risolvere l'errore LC-202 su Xbox One e PlayStation 4

Ultimamente molti giocatori disusi sono imbattuti in un errore di rete denominato "LC-202". Anche senon ha ancora fornito una spiegazione ufficiale, vogliamo segnalarvi qualche procedimento che può aiutarvi a risolvere il problema.

Tanto per cominciare, bisogna assicurarsi che la propria console sia connessa correttamente a internet. Se siete collegati in Wireless, vi consigliamo di optare per un collegamento diretto con un cavo Ethernet, visto che si tratta di un mezzo trasmissivo più sicuro e stabile. Se l'errore LC-202 dovesse continuare a presentarsi, allora dovreste effettuare un test di rete dalla console, in modo da individuare eventuali problemi di connettività.



Se anche in questo caso non avete ottenuto nulla, vi suggeriamo di usare il test di rete di Blizzard (Looking-Glass). Infine, se il problema non è stato ancora risolto, potete provare ad aprire le porte del vostro router. A voi è capitato di imbttervi in questo errore su Overwatch?