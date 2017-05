Rispondendo alla domanda di un fan, Jeff Kaplan ha confermato sul forum ufficiale diche la quarta stagione competitiva volgerà al termine a fine mese, e che a breve sarà introdotto un timer che indicherà esattamente il tempo rimanente.

Il game director ha poi affermato che la stagione 5 comincerà indicativamente il primo giugno, anche se al momento la data non è confermata. Avete dunque a disposizione ancora poche settimane per salire di grado e accaparrarvi così le ricompense migliori. Ricordiamo che poche ore fa sono stati rivelati i gironi della Overwatch World Cup 2017: l’Italia dovrà sfidare Svezia, Australia e Portogallo per guadagnarsi un posto nella fase finale.