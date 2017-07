Overwatch ha ricevuto oltre 100 patch nel primo anno di vita

I colleghi di PC Gamer hanno stilato una lista di curiosità relativa a, scoprendo così che nel primo anno di vita il gioco ha ricevuto più di 100 patch e quasi 1,000 oggetti cosmetici.

Nello specifico, questi i dati diffusi dalla testata:

37 Set di regole per i match rispetto ai tre disponibili al lancio: Partita Rapida, Rissa Settimanale e Match contro l'IA

119 patch, tra cui 14 major update e 39 aggiornamento lato server/client

2.203 gli oggetti cosmetici oggi disponibili contro i 1.248 del lancio

Statistiche interessanti, che testimoniano come Blizzard abbia lavorato duramente per mantenere attiva la community, da non dimenticare inoltre l'arrivo di nuovi personaggi, mappe e gli apprezzatissimi eventi stagionali. Prossima novità di Overwatch è il debutto di Doomfist, ora disponibile nel Server Pubblico di Prova.