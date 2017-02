Overwatch: secondo il game director, il nuovo eroe sarà una sorpresa

Quando si parla dell’introduzione di nuovi personaggi all’interno di Overwatch, di solito l’annuncio è sempre preceduto da numerosi leak che rendono noti gli eroi. Secondo il director dello sparatutto di Blizzard, Jeff Kaplan, questa volta potrebbe non essere così.

I rumor diffusi online suggeriscono che il prossimo eroe ad aggiungersi al cast di Overwatch sarà Doomfist, e a tal proposito si è espresso Kaplan attraverso un post sul forum ufficiale del gioco scrivendo: “24 non è ciò che credete”. La dichiarazione non esclude l’arrivo del personaggio in futuro, ma lascia intendere che il prossimo potrebbe rivelarsi una versa sorpresa per i fan.

Nella giornata di domani si concluderà la terza stagione di Overwatch, mentre la quarta avrà inizio il primo marzo all’1:00. Lo sparatutto di Blizzard è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.