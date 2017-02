Overwatch: Server PTR offline per manutenzione

Per l'intera giornata di oggi, i server Public Test Realm disaranno offline per permettere adi eseguire alcuni lavori di manutenzione. Con ogni probabilità, nelle prossime ore verrà pubblicato anche un nuovo update in vista dell'avvio della quarta stagione competitiva, al via il primo marzo.

Proprio durante la Season 4 dovrebbero fare la sua comparsa alcune delle funzionalità già introdotte nel PTR, tra cui il Server Browser, la modalità Capture the Flag (Arcade) e le modifiche alle statistiche di Winston, Roadhog e Bastion. La nuova stagione di Overwatch inizierà mercoledì primo marzo, restiamo in attesa di scoprire tutte le novità della Stagione 4.