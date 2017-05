ha svelato l'orario di avvio della Stagione 5 di, la quale prenderà ufficialmente il via giovedì primo giugno alle 02:00, ora italiana. Tra pochissimi giorni sarà quindi possibile prenrdere parte alla nuova stagione classificata.

I nuovi giocatori dovranno prima effettuare dieci partite classificate per ottenere il ranking iniziale, tutti gli altri invece ripartiranno con lo stesso piazzamento ottenuto al termine della quarta stagione. Ricordiamo inoltre che fino al 13 giugno continuano i festeggiamenti per l'evento Anniversary, attualmente in corso per festeggiare il primo anniversario di Overwatch, uscito il 24 maggio 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.