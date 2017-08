Overwatch: le stagioni competitive dureranno solo 2 mesi a partire dalla sesta

ha in serbo alcuni cambiamenti per le stagioni competitive di. Come annunciato dal game director Jeff Kaplan, le season competitive dureranno soltanto due mesi (anziché tre) a partire dalla Stagione 6. In compenso si guadagneranno più CP per ogni vittoria.

Stando alle considerazioni di Kaplan, la durata di due mesi sembra una via di mezzo ideale tra una stagione troppo breve e una troppo lunga, ma non è escluso che possano arrivare ulteriori cambiamenti in futuro basati sui feedback dei giocatori.

Per compensare la minore durata delle stagioni, è stato confermato che si guadagneranno più punti CP ad ogni vittoria, mentre per mitigare il decadimento del rating saranno richieste minimo 5 partite alla settimana anziché 7 (inoltre perderete solo 25 punti SR e non più 50).

Infine ci saranno alcuni cambiamenti per le mappe di tipo controllo (con l'obiettivo di diminuire il numero di partite che finiscono nell'overtime) e al matchmaking, in modo da garantire match più equilibrati al costo di tempi di attesa un pò più lunghi.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato il videodiario di Blizzard con tutte le novità in arrivo con la Stagione 6 di Overwatch.