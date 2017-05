Overwatch è stato eletto dai giocatori giapponesi come miglior FPS di sempre

Nell scorsa edizione del magazine giapponese Famitsu, i giocatori sono stati invitati a votare il miglior FPS/TPS di tutti i tempi, e nell'ultimo numero sono stati pubblicati i risultati. Overwatch svetta in testa alla classifica seguito da Splatoon, sparatutto pubblicato da Nintendo molto popolare nel Paese del Sol Levante.

Degno di nota il quarto posto ottenuto da Goldeneye 007, classico per Nintendo 64 sviluppato da Rare e considerato da molti come il padre del genere FPS moderno. Di seguito vi riportiamo la classifica completa con i punteggi ottenuti:

Overwatch (PS4/PC) - 96 pt. Splatoon (Wii U) - 89 pt Rainbow Six Siege (PS4/XBO/PC) - 71 pt Goldeneye 007 (N64/Wii) - 62 pt Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair (PS4/PC) - 59 pt Massive Action Game (PS3) - 55 pt Battlefield 4 (PS4/PS3/XBO/360/PC) - 51 pt Battlefield 1 (PS4/XBO/PC) - 46 pt Alliance of Valiant Arms (PC) - 41 pt Titanfall 2 (PS4/XBO/PC) - 39 pt Call of Duty 4: Modern Warfare (PS3/360/PC/DS) - 36 pt Left 4 Dead 2 (360) - 35 pt Call of Duty: Black Ops (PS3/360/PC) - 33 pt The Last of Us (PS3/PS4) - 30 pt Destiny (PS3/PS4) - 29 pt Call of Duty: Black Ops III (PS3/PS4/360/XBO/PC) - 26 pt Biohazard 4 (GameCube/Wii/PS2/PS3/PS4/360/XBO/PC) - 23 pt Gears of War (360) - 21 pt SIMPLE 200 Series Vol.81 THE Earth Defense Force (PS2) - 19 pt Doom (Super Famicom/Mega Drive/3DO/N64/PSX/SS/PC) - 18 pt

Nella prossima uscita di Famitsu scopriremo invece i risultati per la categoria Azione/Avventura.

In occasione del suo primo anniversario, è da oggi disponibile Overwatch Game of the Year Edition per PlayStation 4 e Xbox One in digital delivery. Questa versione contiene il gioco base, dieci forzieri bonus, le skin originariamente incluse nella Origin Edition e altro ancora.