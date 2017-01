Overwatch: svelate alcune skin dell'Anno del Gallo?

Un'immagine promozionale proveniente dalla Cina potrebbe aver svelato alcune skin coinvolte nell'eventodi, in partenza domani in vista delle celebrazioni per il Capodanno Cinese.

Le skin in oggetto sono tratte dal classico della letteratura cinese Il Viaggio in Occidente e riguardano i personaggi di Zenyatta (skin Tang Sanzang), Winston (skin Sun Wukong), Roadhog (skin Zhu Bajie) e Reinhardt (skin Sha Heshang), almeno secondo quanto riportato su Reddit.

Al momento Blizzard non ha svelato ulteriori dettagli sull'evento Year of the Rooster, nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più. L'evento di Overwatch per il Capodanno Cinese partirà domani e dovrebbe terminare il 31 gennaio.