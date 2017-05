Overwatch: svelato l'orario di inizio dell'evento Anniversario

In occasione del suo primoospiterà un evento a tema il 23 maggio. Grazie altedesco, che ha pubblicato il calendario dell'evento in anticipo, adesso siamo a conoscenza dell'orario: l'evento Anniversario di Overwatch inizierà alle oreitaliane.

L'immagine (ve l'abbiamo riportata in calce alla notizia) è stata pubblicata da un utente tedesco su Reddit, confermando in anticipo l'orario di inizio per il nuovo evento dello sparatutto Blizzard, previsto dal 23 maggio al 12 giugno. Sulle nostre pagine potete dare un'occhiata alle nuove skin e alle battute che verranno inserite nell'evento Anniversario, senza contare tutte le altre novità che saranno introdotte a partire da domani.

Vi ricordiamo che Overwatch è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4.