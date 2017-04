Overwatch: lo sviluppo della campagna single player non è in programma

(Game Director di) è stato recentemente intervistato da GameSpot.com e in questa occasione ha ribadito come lo sviluppo di una campagna single player per il gioconon sia attualmente nei piani della società.

Di seguito, le parole di Jeff Kaplan: "I giocatori ci chiedono spesso di aggiungere la campagna e devo dire che sarebbe un'idea affascinante, ma è decisamente improbabile. Per come è strutturato oggi Overwatch, realizzare una campagna richiederebbe tantissimo lavoro, quasi come lo sviluppo da zero di un nuovo progetto. Onestamente non è nei nostri piani, mentre abbiamo in programma tanti altri contenuti multiplayer."

Nei mesi scorsi, Kaplan si è detto invece possibilista riguardo l'arrivo di un editor di mappe per Overwatch, funzionalità che potrebbe fare la sua comparsa nel prossimo futuro.