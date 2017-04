Overwatch su Switch? Blizzard commenta le sfide dietro un ipotetico porting

Anche ai fanpiacerebbe giocare asu, ma stando alle parole disi tratterebbe di un porting molto complicato da realizzare: ce lo spiega il game directorparlando ai microfoni di express.co.uk

Kaplan ha spiegato che portare Overwatch su Switch sarebbe tutt'altro che semplice: prima di tutto bisognerebbe adattare il gioco al nuovo hardware della console Nintendo, senza dimenticare la necessità di tenere aggiornate tutte le versioni del titolo, cosa già abbastanza complicata con le edizioni PS4 e Xbox One (dove per pubblicare una patch bisogna accordarsi con Sony e Microsoft). Aggiungere un quarto ecosistema e mantenerlo, insomma, rappresenterebbe una sfida non da poco.

Al momento l'idea di portare Overwatch su Switch sembra lontana, ma non è escluso che Blizzard possa tornare a considerarla in futuro. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.