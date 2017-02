Overwatch: grandi cambiamenti in arrivo per Bastion

Sono diversi gli eroi dial momento fuori dal meta. Fra questi troviamo Bastion, l'automa da combattimento amante della natura protagonista di uno dei corti animati, scarsamente utilizzato nei match di alto livello o nei tornei ufficiali.

Tuttavia, Blizzard sembra essere al lavoro per migliorare la giocabilità di questo personaggio, come affermato dal designer Geoff Goodman sul forum ufficiale. A quanto pare, infatti, nella prossima patch per la Regione Pubblica di Prova saranno presenti diverse novità che andranno a modificare le abilità di Bastion. In Assetto Ricognitore sarà aumentata la capienza del caricatore e diminuito lo spread dei colpi, in modo da garantire una mira più precisa; in Assetto Torretta, al contrario, sarà aumentato lo spread dei proiettili, non sarà più possibile effettuare headshots, ma si subiranno meno danni: questi cambiamenti sono dettati dalla volontà di rendere questa stance un'arma da utilizzare soprattutto contro tank e scudi/barriere dei nemici. Infine, per quanto riguarda l'Auto-riparazione, questa sarà regolata da una barra consumabile, come la matrice difensiva di D.Va, ma in compenso sarà possibile curarsi in movimento e anche subendo danni. Per il momento non sappiamo quando verrà pubblicata la patch in questione, non resta dunque che aspettare futuri aggiornamenti da parte della software house americana. Secondo voi queste modifiche potrebbero essere sufficienti?