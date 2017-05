Overwatch: una ragazza viene molestata verbalmente da due giocatori

Una ragazza è stata purtroppo maltrattata verbalmente da due giocatori durante una partita su. La videogiocatrice in questione ha registrato 16 minuti di gioco in cui i due ragazzi non hanno tenuto un comportamento esattamente civile nei suoi confronti, arrivando a lanciare offese a sfondo sessuale e volgare.

Alcuni commenti offensivi le sono giunti 'solo' perché trattasi di una ragazza, e quindi "incapace di giocare e non meritevole di esprimere il proprio parere", queste alcune delle dichiarazioni dei due giocatori. La situazione è andata ancora peggiorando, quando si sono sfiorati temi come lo stupro.

"Giusto nel caso qualcuno si stesse chiedendo cos'è la molestia sessuale, ecco cos'è", ha commentato in live la ragazza. "Sto caricando questo video per mostare alla gente come vengono trattate le donne online", ha in seguito aggiunto nella descrizione del video caricato su YouTube e che trovate riportato in testata. "Questo non va bene, e farò del mio meglio per mostrarlo a tutti".

Purtroppo, non sempre Internet viene utilizzando per uno scambio civile di opinioni e per la condivisione delle proprie passioni, e questa triste vicenda ne è l'ennesimo esempio.