è disponibile a partire da oggi su, proponendo ai giocatori nuove Skin, nuove Emote e una edless mode per "La vendetta di Junkenstein". Il trailer ufficiale dell'evento ci permette di dare un rapido sguardo a tutte le novità: lo trovate in cima alla notizia.

Oltre a introdurre nuove Skin e nuove Emote, di cui potete vedere un filmato sulle nostre pagine, Halloween Terror 2017 propone una edless mode per "La vendetta di Junkenstein", intitolata La vendetta di Junkenstein: Notte Infinita, in cui bisognerà sopravvivere il più a lungo possibile affrontando diverse ondate di nemici in successione.

Ricordiamo che Halloween Terror 2017 sarà disponibile per tutti i giocatori di Overwatch dal 10 ottobre all'1 novembre.