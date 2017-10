A partire da oggi è disponibile il nuovo evento didedicato alla festività di Halloween, con nuovi contenuti a tema per tutti i giocatori del titolo. Lo youtuber Force Gaming ha caricato un filmato in cui possiamo vedere le nuove skin introdotte per l'occasione.

Il video riportato in cima alla notizia vi permette di dare un'occhiata alle nuove Skin, alle nuove Intro e alle nuove Emote introdotte all'interno di Overwatch con l'evento Halloween Terror 2017, in programma dal 10 ottobre al prossimo 1 novembre. Per saperne di più sull'evento, potete consultare il sito ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo inoltre che Blizzard ha pubblicato tutte le date degli eventi di Overwatch programmati per ottobre.