Overwatch: al via la fase finale dell'Overwatch Premier Circuit

Laè in pieno svolgimento e sta già mietendo record in termini di affluenza e partecipazione. Oltre agli stand degli espositori e alle mille altre iniziative organizzate per gli appassionati, da quest'anno la fiera meneghina ha avuto un occhio di riguardo per gli eSport. Tra poco, alla PG Arena, si terrà la fase finale dell'OPC.

Gli eventi dedicati si sprecano. Alcuni di questi ve li abbiamo già ricordati qualche giorno fa, in occasione della presentazione del ricco programma che animerà la PG Arena. Tra la miriade di appuntamenti competitivi non possiamo non ricordare l'attesissima finale a quattro, programmata proprio per oggi, dell'Overwatch Premier Circuit.

I quattro team finalisti sono tra i più in vista del panorama competitivo, sopravvissuti alla lunga fase di qualificazione che ha visto la partecipazione di oltre 420 giocatori.

Dunque, Team Epok, Team Forge, Next Gaming e Samsung MorningStars si giocheranno le semifinali e la finalissima dell’Overwatch Premier Circuit.

Il montepremi della manifestazione è di più di 5.000 Euro che saranno divisi tra le prime 4 posizioni (2.100 alla squadra vincitrice, 1.500 alla seconda, 1.200 alla terza e 900 alla quarta) mentre, per quanto concerne il tabellone prevede, per le semifinali, sfide suddivise in diverse modalità al meglio delle tre partite a cui seguirà l'eliminazione diretta della squadra perdente. La finale, al contrario, sarà l'unica sfida che vedrà le squadre rimaste sfidarsi al meglio delle cinque partite e, inoltre, sarà l'unica sfida a poter esser vista nel canale Twitch ufficiale della PG Arena.

Siete pronti a sostenere i vostri beniamini? L'evento inizia tra poco più di un'ora, affrettatevi!