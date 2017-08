Overwatch: al via i Giochi Estivi 2017, rivelate le nuove skin

ha dato il via ai Giochi Estivi 2017 di, il nuovo evento stagionale che si terrà da oggi al prossimo 28 agosto. Per celebrare l'occasione la software house californiana ha pubblicato il trailer di lancio che trovate in apertura.

Avremo dunque a disposizione venti giorni per trovare nei forzieri i nuovi oggetti cosmetici legati all'evento, come le skin inedite di Soldato 76, Mercy, Junkrat, Sombra, Widowmaker e McCree che potete osservare nella galleria in calce. Fanno il loro ritorno anche i costumi dei Giochi Estivi 2016 (acquistabili tramite valuta in-game a costo ridotto) e la rissa speciale Lucioball, che adesso include una nuova mappa ambientata a Sydney e una modalità competitiva.