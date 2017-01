Overwatch: un video leaked svela l'arrivo di una nuova modalità?

Un utente cinese ha pubblicato su Weibo un video leaked dedicato al nuovo evento di), al via oggi per festeggiare il. Il filmato presenta una risoluzione molto bassa ma sembra svelare l'arrivo di una nuova modalità di gioco.

Guardando attentamente il filmato possiamo notare alcune nuove skin tratte dalla novella cinese "Il Viaggio in Occidente", inoltre negli ultimi secondi del video vediamo Tracer posizionata su un punto luminoso con una bandiera. Che la modalità Capture the Flag possa arrivare anche in Overwatch? Blizzard non ha ancora confermato nulla in merito, probabilmente ne sapremo di più tra poche ore, quando l'evento Year of the Rooster sarà finalmente accessibile a tutti i giocatori.