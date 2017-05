Nuova chicca per gli abbonati Twitch Prime:ha annunciato che fino al 15 maggio gli iscritti al servizio potranno scaricare gratuitamente. Per ottenere il gioco non dovrete fare altro che riscattare l'offerta sul sito nella sezione “Ricompense” e installare il Twitch Laucher.

Oxenfree è una particolare avventura caratterizzata da toni thriller e soprannaturali che narra le vicende di Alex e del suo gruppo di amici. I protagonisti si recano su una piccola isola per una festa notturna e, spinti dalla curiosità, cominciano a esplorare le caverne del luogo, scoprendo qualcosa che trasformerà le loro vite. Per ulteriori informazioni e dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.