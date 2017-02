Pac-Man arriva in The Sandbox Evolution

arriva indal 15 febbraio in un DLC ufficiale, che includerà oltre 16 nuovi elementi, tra cui i più famosi contenuti die alcuni nuovi elementi originali.

Crea i tuoi labirinti e condividi i tuoi straordinari livelli nella Galleria online. Inoltre, gli elementi di Pac-Man potranno essere combinati con quelli di The Sandbox Evolution, perciò l’unico limite sarà la propria immaginazione.

D’ora in poi, i giocatori potranno aggiungere anche Pac-Man, le pillole, i classici blocchi e tutti i fantasmi con i propri comportamenti specifici! Alcune funzionalità potranno aiutare il giocatore, come le pillole speciali, che lo renderanno più forte per sconfiggere i Fantasmi, o i teletrasporti, che consentiranno di muoversi rapidamente tra due punti diversi.

The Sandbox Evolution è un gioco mobile 2D di creazione di mondi in pixel art sviluppato da Pixowl, che ha già ottenuto più di 25 milioni di download. Nel gioco, tutti gli appassionati hanno l’opportunità di creare, costruire e distruggere i propri mondi fatti di pixel, oltre a modificarli e scoprire oltre 300 elementi e relative interazioni, ma anche aggiungere eroi controllabili, tra cui alcuni presi dalle IP più popolari di Bandai Namco, come Pac-Man e molte altre ancora!