Pac-Man diventa arte grazie alla collaborazione con Richard Orlinski

Pac-Man è stato creato da Toru Iwatani, quando, mangiando una pizza e prendendone una singola fetta, restò colpito dalla singolare forma di un cerchio con la bocca aperta. Le migliori idee spesso derivano dalle esperienze di vita più semplici. Iwatani, oggi un professore della Tokyo Polytechnic University a Tokyo, in Giappone, non sapeva che mangiando quella pizza avrebbe lasciato un segno così importante nel mondo dei videogiochi. E 37 anni dopo, Pac-Man è ancora uno dei personaggi più rappresentativi dell’intero settore. Oltre a cambiare completamente il panorama dei giochi arcade nel 1980, Namco è riuscita anche a creare una vera e propria icona della cultura popolare.



Le statuine da collezione saranno disponibili in 3 versioni. Una versione gialla di 25 cm, una versione cromata d’oro della stessa misura e un’esclusiva versione da 1 metro limitata a sole 37 unità. Inoltre, ulteriori obiettivi permetteranno di sbloccare diverse ricompense, come una statuina di metallo di Pac-Man, bozzetti originali e un artbook in edizione limitata. Orlinski ha sfruttato il suo approccio contemporaneo per dare vita a una straordinaria collezione di sculture da collezione. Richard Orlinski, scultore e artista, ha dichiarato: “Quando sono stato contattato per il progetto di Pac-Man, ho subito trovato l’idea assolutamente straordinaria. Era perfetta per il mio universo, perché cerco sempre di sviluppare opere di Pop-Art, che possano rivolgersi al maggior numero di persone possibile.” “È stato piuttosto impegnativo mantenere l’identità di Pac-Man riuscendo al tempo stesso a offrire qualcosa di nuovo e moderno.”



La campagna Kickstarter è iniziata oggi, 22 maggio 2017, e si concluderà il 20 giugno 2017. Le sculture di Pac-Man saranno disponibili per i primi backer al prezzo di 100 € per la versione di 25 cm e 300 € per la versione cromata d’oro deluxe, sempre di 25cm. La speciale edizione per l’anniversario sarà invece disponibile in sole 37 unità in tutto il mondo. I backer riceveranno le prime sculture entro la fine del 2017.