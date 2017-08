Pachter: non fatevi impressionare dalle dichiarazioni sui preorder di Xbox One X

Durante l'ultimo episodio di Pachter Factor, il famoso analista Michael Pachter ha espresso qualche dubbio sulle recenti dichiarazioni di, secondo le qualiavrebbe registrato i pre-order più rapidi della storia di. Si tratterebbe principalmente di una mossa di marketing.

"Se guardate la classifica annuale dei pre-order su Amazon, Xbox One X occupa il 66° posto. Il NES Classic Mini si trovava al 23° posto e ha venduto 2.3 milioni di unità durante il suo ciclo vitale. Se Xbox One X si trova 40 posizioni sotto, significa che i pre-order non si sono nemmeno avvicinati al milione, e probabilmente le scorte riservate da Amazon erano limitate a cinque o diecimila unità." osserva l'analista.

Proseguendo nel suo discorso, Pachter ha invitato i giocatori a non farsi impressionare dalle dichiarazioni di Microsoft sui pre-order di Xbox One X: "Non fatevi impressionare dalle dichiarazioni di Microsoft, quando vi dicono che Xbox One X è stata la console che ha registrato più pre-order nella storia di Xbox...in fondo ne hanno giusto un paio! La prima Xbox non ha avuto grandi pre-order, mentre Xbox 360 è stata commercializzata in un periodo in cui il pre-order non era una pratica ancora così diffusa. Con Xbox One X erano più organizzati, senza contare la base installata di 30-35 milioni di utenti Xbox Live Gold attivi. Era ovvio che la console avrebbe avuto più pre-order rispetto alle precedenti console."

Cosa ne pensate delle considerazioni di Michael Pachter?