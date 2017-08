Pachter: il rinvio di Crackdown 3 non influenzerà la vendite di Xbox One X

Come ormai saprete,è stato di recente rinviato da: il titolo, inizialmente previsto all'uscita a novembre, non arriverà prima della primavera 2018 su PC e Xbox One.

Crackdown 3 sarebbe dovuto essere un titolo di lancio di Xbox One X, la console "premium" che il colosso di Redmond ha ufficialmente presentato all'E3 di Los Angeles. Nonostante questo, il noto analista presso Wedbush Securities, Michael Pachter, non crede che questo slittamento andrà ad impattare sulle vendite della console.

"I rinvii sono piuttosto regolari e prevedibili. Il gioco non è ancora finito, e il rinvio non è molto lungo, probabilmente dai 6 agli 8 mesi. Non c'è nessun problema, se la gente comprerà Xbox One X per Crackdown, lo farà a marzo invece che a novembre".

A prescindere da questo fattore, Pachter ha poi ribadito le sue previsioni al ribasso per quanto riguarda le vendite di Xbox One X.



"Penso che le vendite di Xbox One X non saranno molto alte prima di tutto a causa del prezzo, e non penso che un rinvio di 6-8 mesi di Crackdown 3 possa fare alcuna differenza concreta".

Siete d'accordo con quanto dichiarato da Pachter? Ricordiamo che Crackdown 3 è ora atteso su PC e Xbox One durante la stagione primaverile del 2018.