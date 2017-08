Pachter: Xbox One X non venderà a causa del prezzo, non per la carenza di giochi

Nel corso dell'ultima puntata della serie Pachter Factor, il noto analista Michael Pachter è tornato ad esprimere le sue perplessità nei confronti di

La nuova console di Microsoft, a detta sua, non avrà successo quando verrà lanciata sul mercato, e ciò accadrà non perché non disponga di un parco titoli sufficientemente ampio, bensì a causa del suo elevato prezzo.

"Sarà possibile giocare tutti i titoli presenti su Xbox One, e sono tantissimi. Penso che non venderà bene perché costa il doppio di PlayStation 4. Penso sia una risposta semplice, e sapete bene che PS4 e Xbox One costano 299$ e sono molto spesso scontate a 249$, e quasi sempre vengono offerte in bundle con qualcosa. Devi essere piuttosto 'stupido' per comprare oggi una console a 299$ e non ricavarne un software gratis che possiede un valore percepito di 50$.

Nel periodo natalizio potrete acquistare PS4 e Xbox One per 600$ ed avere un gioco per ciascuna console, oppure spendere 500$ per Xbox One X e nessun gioco, e se vuoi due giochi serviranno altri 100$. Quindi la proposta di valore è una console e due giochi, o due console e due giochi. Chi penserà di comprare Xbox One X? Le stesse persone che comprano una Porsche al posto di un BMW. Il ragazzo che compra una Porsche ha fin troppi soldi e la spesa non gli sembra così impegnativa; lo fa perché può".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Pachter? Il prezzo di Xbox One X impedirà alla console di avere successo?