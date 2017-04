Pachter: Xbox Scorpio non venderà bene se costerà più di $399

Durante un'intervista rilasciata a Gamingbolt , il noto analistasi è espresso sul prezzo di: dal suo punto di vista, la nuova consolenon venderà molto bene se dovesse costare più dial lancio.

"Non ho le competenze per fare una stima sul prezzo delle componenti, nemmeno per comprenderne la potenza, o per capire se avrà capacità maggiori rispetto a PS4 Pro. Provando a indovinare, immagino che il prezzo di lancio si aggirerà intorno ai 400 dollari. Se la console dovesse costare di più, allora non venderà molto bene.", afferma Michael Pachter. Ricordiamo che nella giornata di ieri è arrivato il reveal di Project Scorpio curato da Digital Foundry (redazione che a sua volta ha stimato il prezzo della console intorno ai 499 dollari), le cui specifiche hardware sono stase rese ancora più chiare nel nostro articolo sulle caratteristiche tecniche della console.

Secondo voi quanto protrebbe costare la nuova console Microsoft?