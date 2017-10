Paladins: annunciato il torneo da 250.000 dollari Paladins Console Series

HiRez Studios, per ciò che concerne la scena competitiva, ha deciso di seguire la strada tracciata da altri competitor annunciando un campionato console dedicato al loro, Paladins, con undi ben

HiRez Studios ha stretto una partnership con Mixer, che si occuperà dell'organizzazione dell'evento dedicato a Paladins. La Paladins Console Series è aperta a tutti i giocatori Xbox One e PlayStation 4 di Nord America ed Europa, con squadre che si sfideranno, per un anno, in dodici tornei mensili (da ottobre 2017 a ottobre 2018), con premi che verranno assegnati, di volta in volta, ai migliori performer di ogni mensilità.

I vincitori potranno beneficiare di un pool prize di circa 19.000 dollari e una grande quantità di Cristalli, ovvero la moneta in gioco utilizzata in Paladins. La Fase finale del maxi torneo culminerà con diversi eventi LAN e con il più importante "Paladins Console World Championship" che si terrà all'Hi-Rez Expo del 2018.

Per il titolo si tratta di un grande salto di qualità, senza dubbio spinto dalla decisiva partnership con Mixer. Riguardo a quest'ultimo, le partite saranno trasmesse in diretta esclusivamente sul canale Mixer dedicato a Paladins. Maggiori dettagli sulla struttura del torneo si possono trovare sul blog del team di sviluppo.