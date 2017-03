è da oggi disponibile in fase Closed Beta su PlayStation 4. L'accesso alla fase di test sarà riservato a coloro che acquisteranno lo specialein vendita sul PlayStation Store.

Il Founder's Pack di Paladins include l'accesso alla Closed Beta, a tutti i campioni già disponibili e agli eroi futuri, skin e cavalcature per la beta, oltre a dieci forzieri radiosi, 72.000 punti essenza e una skin e una tema da utilizzare in SMITE.

Nel corso dell'anno, Paladins debutterà ufficialmente come free-to-play, al momento però Hi-Rez Studios non ha fornito date precise in merito alla finestra di lancio del gioco.