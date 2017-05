è da poco entrato in open beta anche su PlayStation 4 e Xbox One, per l'occasione i tecnici di Digital Foundry hanno pubblicato un video comparativo che mette a confronto le edizioni per console con quella per PC Windows.

Il risultato finale mostra di fatto risultati simili su PlayStation 4, PS4 Pro, PC e Xbox One, il framerate si è dimostrato stabile su tutte le piattaforme, le uniche sostanziali differenze riguardo la risoluzione più elevata su PC e PlayStation 4 Pro, con il supporto per il 4K dinamico.

Paladins è attualmente disponibile in open beta, il download del client è completamente gratuito, la versione definitiva del gioco dovrebbe arrivare entro la fine del 2017.