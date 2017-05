Paladins: già raggiunta quota 2 milioni di giocatori su console

ha di recente fornito un aggiornamento sullo stato di salute di, hero shooter spesso accostato adche ha fatto il suo debutto con una Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One da poco più di due settimane.

Come riferito dagli sviluppatori, Paladins è riuscito ormai a toccare quota 11 milioni di giocatori, sin dal suo lancio avvenuto in Beta su PC lo scorso settembre. Inoltre, nonostante il lasso di tempo trascorso sia relativamente breve, sono già 2 milioni gli utenti che hanno provato lo sparatutto su console. I numeri (che escludono la Cina dal conteggio) continuano a "crescere rapidamente", nel mentre il team di sviluppo rimane al lavoro su tutta una serie di novità: con i prossimi aggiornamenti, è possibile aspettarsi migliorie per la modalità classificata, nuovi eroi, nuove modalità per il PvP, varie correzioni di bug e molto altro.

La versione definitiva di Paladins è attesa su PC, PS4 e Xbox One entro la fine di quest'anno (nessun piano per il porting su Nintendo Switch; probabile invece il supporto a Xbox Scorpio).