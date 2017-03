Paladins: gli sviluppatori ci illustrano come sfruttare gli oggetti in-game

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo filmato dedicato alle meccaniche di gameplay di, incentrato sugli oggetti equipaggiabili dai giocatori nel corso della partita.

Questa volta gli sviluppatori ci illustrano pregi e difetti di Haven: questo item riduce i danni diretti subìti, tuttavia non ha alcun effetto sugli attacchi AOE. È dunque importante decidere quali potenziamenti acquisire in base alla composizione della squadra avversaria. Paladins: Champions of the Realm è disponibile in Open Beta su PC, mentre su PlayStation 4 e Xbox One è da poco iniziata la fase di Closed Beta. Ricordiamo ai lettori che Lex, la Mano della Giustizia è stato l'ultimo eroe a unirsi al roster.