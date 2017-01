Paladins l'ultimo aggiornamento introduce un nuovo eroe

Nella giornata di oggiha pubblicato una nuova patch per. L'aggiornamento bilancia alcuni eroi, risolve i bug segnalati dalla community e, soprattutto, introduce un nuovo eroe: Torvald.

Torvald sfrutta l'energia delle rune per offrire protezione agli alleati e danneggiare gli avversari. È inoltre in grado di generare un'onda d'urto a corto raggio che inibisce i rivali. La sua ultimate è un potente raggio che danneggia e respinge indietro i nemici. Fra le altre novità dell'update segnaliamo la una nuova arma di Pip che durante l'ultimate trasformerà gli avversari in galli invece che pulcini e il costume Code Green per Viktor. Per ulteriori dettagli e approfondimenti rimandiamo al changelog completo sul forum del gioco.