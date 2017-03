ha rivelato il nuovo eroe che si andrà ad aggiungere al roster di: si tratta di. Per celebrare l'arrivo del nuovo personaggio, la software house ha inoltre pubblicato un teaser trailer, che trovate riportato in cima alla notizia.

Lex, la Mano della Giustizia, sarà introdotto nel gioco in concomitanza con l'arrivo della patch OB46, allo stesso modo in cui Inara si è aggiunta al roster con l'aggiornamento OB45.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Paladins: Champions of the Realm è attualmente in Open Beta su PC, nel mentre su PlayStation 4 e Xbox One sono iniziate le fasi di Closed Beta.