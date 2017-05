Paladins: nessun piano per l'arrivo su Switch, probabile il supporto a Scorpio

Dopo il successo riscosso su PC,ha recentemente inaugurato l' open beta dianche su Playstation 4 e Xbox One.ha chiesto al Senior Producer Todd Harris quali siano i piani per il futuro.

Dopo aver lodato la tecnologia dietro Xbox Scorpio, il dirigente ha affermato che lo studio sta prendendo in considerazione l'idea di supportare la nuova console di Microsoft, anche se al momento non sono ancora pronti a impegnarsi su quel fronte. Harris ha poi escluso un eventuale arrivo su Nintendo Switch: la software house è infatti concentrata esclusivamente sulle versioni Xbox One, PS4 e PC/Mac. Ricordiamo che la versione definitiva di Paladins dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.