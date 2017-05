Paladins: al via l'open beta dello shooter su PlayStation 4 e Xbox One

Hi-Rez Studios apre oggi l'open beta della versione console di Paladins, shooter free to play di successo già disponibile su PC. I possessori di PlayStation 4 è Xbox One possono già scaricare il titolo dai rispettivi store digitali.

L'Executive Producer e Chief Operating Officer di Hi-Rez Studios, Todd Harris, ha accompagnato l'annuncio con le seguenti dichiarazioni:

"Dopo aver accolto oltre 8,5 milioni di giocatori in Paladins su PC, siamo lieti di poter portare nel Regno anche i giocatori console. Adesso anche i giocatori console potranno sperimentare il profondo livello di personalizzazione di Paladins, l'unico shooter che ti permette di giocare esattamente come vuoi".

Per celebrare l'avvio della open beta lo studio ha inoltre pubblicato un trailer con alcune sequenze di gioco. Grazie alla notorietà raggiunta dal titolo su PC nella scena esport, è stato organizzato un torneo anche per i giocatori console chiamato Xbox One vs. PlayStation 4 Console Wars Tournament.

I migliori giocatori di Paladins per console possono vincere un viaggio gratuito a Valencia e competere per la loro fetta dei 50.000 $ messi in palio nella Paladins Console Wars alla DreamHack Valencia 2017. Nel torneo si sfideranno direttamente le migliori squadre Xbox One contro quelle PlayStation 4, in quella che Hi-Rez Studios ha suggestivamente chiamato "Console War". Le qualifiche si svolgeranno dal 20 maggio al 25 giugno 2017, e le migliori squadre europee e statunitensi delle rispettive piattaforme potranno difendere l'onore della propria console.