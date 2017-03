Paprium: annunciato un nuovo gioco per SEGA Mega Drive

ha annunciato, un nuovo gioco per Mega Drive in arrivo il 16 settembre, a 27 anni esatto dal lancio della storica console a 16-bit di

Paprium è un picchiaduro a scorrimento stile Final Fight e Streets of Rage, con grafica a 16-bit (ovviamente) e supporto per i 60 fps. Il gioco ha richiesto oltre quattro anni di lavoro e proporrà 24 diversi stage, cinque personaggi e la possibilità di giocare in co-op con un amico.

In apertura trovate il trailer del gioco, Paprium è adesso disponibil per il preordine in edizione Limited e Classic, quest'ultima con scatola nera e cover con il tipico design a griglia. Entrambe le edizioni includono una cartuccia per Mega Drive e il manuale di istruzioni a colori, l'edizione limitata presenterà inoltre alcuni bonus esclusivi. maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del progetto.