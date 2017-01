Parabole e Ravenscourt annunciano il nuovo survival adventure Kona

annunciano una partnership per portare il loro nuovo titolo horror survival-adventure,(esclusivamente in digitale). in tutto il mondo Canada settentrionale, 1970: Una strana bufera di neve devasta Atamipek Lake.

Vesti i panni del detective privato Carl Faubert per esplorare il misterioso villaggio, investigare su eventi surreali e combattere gli elementi per sopravvivere. Kona é un gioco ricco di mistero e intrigo, con un’eccitante narrativa e un solido drama che si dipana gradualmente costruendo un’elevata, costante e continua tensione

“Innovativo e originale, siamo davvero eccitati di supportare questo lancio con il nostro publishing globale; rappresenta un’apprezzata aggiunta alla nostra ampia gamma di titoli con Ravenscourt”. Ha commentato Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media.

“Kona sarà pubblicato da Ravenscourt ovunque tranne Steam, GOG e Humble store. Disponibile su Xbox One, PS4 e altri store PC. Con un team di 7 persone, non possiamo gestire tutti i canali; continuiamo a credere che la vicinanza con il nostro pubblico sia la cosa più importante al giorno d’oggi. Da questo punto di vista, la nostra partnership con Ravenscourt è semplicemente perfetta. Continuiamo a parlare con tutti voi mentre portiamo il gioco a nuove persone“. Ha dichiarato Alexandre Fiset, CEO di Parabole.