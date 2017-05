Paradox Interactive non è totalmente soddisfatta delle vendite di Tyranny

Per quanto abbia incontrato il favore della critica e dei fan,, RPG dipubblicato lo scorso 10 novembre, non ha fatto registrare dati di vendita propriamente soddisfacenti per

Parlando ai microfoni di PCGamesN, Shams Jorjani, VP of business and developement presso Paradox, ha così commentato riguardo alla questione: "Pensiamo che sia tutto sommato OK, credo. Tutti speravano che sarebbe andata meglio", dichiarazioni supportate anche dal CEO della società, Fred Wester.

Non si è fatto attendere il commento di Obsidian Entertainment, studio responsabile dello sviluppo del gioco (e autori dell'apprezzato Pillars of Eternity): "Sebbene sperassimo in una risposta migliore da parte del mercato, pensiamo che sia il tipo di gioco supportato da solide fondamenta e quindi in grado di fare bene nel corso del tempo".

Tyranny è disponibile per PC.