Per celebrare il primo anniversario diha deciso rilasciare un booster pack gratuito riservato agli abbonati. Il pacchetto potrà essere riscattato sul Playstation Store a partire dal prossimo 27 Gennaio: l'offerta sarà disponibile fino al 21 Febbraio.

Il booster pack include: la skin Moon Viper per Khaimera, 200 Paragon Coins, 1 Loot Crate e 1 Key, 10 giorni di Boost per i punti EXP e 10 giorni di Boost per i punti Rep. Inoltre dal 24 al 30 Gennaio ci sarà un evento che raddoppierà il guadagno dei punti XP. Epic Games tiene a ricordarci che nei prossimi giorni verrà svelato un nuovo Eroe in arrivo nel gioco il prossimo 31 Gennaio.

Paragon è attualmente disponibile in Open Beta su PC e Playstation 4.