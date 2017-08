Paragon: presentato il nuovo eroe Drongo con un trailer

Con un trailer pubblicato su YouTube,ha annunciato l'arrivo di un nuovo eroe insarà accessibile gratuitamente nel MOBA free-to-play a partire dal prossimo 29 agosto.

Con la sua prima abilità, Rad Rounds, Drongo carica il suo revolver con proiettili imbevuti d'uranio per danneggiare i nemici con le radiazioni. Grazie all'abilità Old Rusty, Drongo sfodera il suo boomerang, capace allo stesso tempo sia di danneggiare che rallentare gli avversari. Il nuovo eroe è inoltre in grado di inibire le abilità degli altri eroi in una determinata zona grazie al lancio di una Gag Granate.

Per concludere troviamo Shrapnel Cannon, la Ultimate di Drongo che, oltre a colpire i nemici, li fa indietreggiare. L'abilità va utilizzata con attenzione, perché la potenza del suo cannone farà indietreggiare lo stesso Drongo.

Paragon è attualmente disponibile su PC e PlayStation 4, e il nuovo eroe si aggiungerà il 29 agosto.