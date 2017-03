PaRappa The Rapper Remastered per PS4 uscirà ad aprile in Giappone

ha annunciato oggi chesarà disponibile in Giappone dal 20 aprile, in formato digitale e retail. I primi acquirenti riceveranno in regalo un set di sei avatar per il PlayStation Network.

Al momento, il publisher non ha confermato la data di pubblicazione del gioco in Occidente, restiamo quindi in attesa di ulteriori chiarimenti in merito. Sony Interactive Entertainment ha poi confermato che LocoRoco Remastered e Patapon Remastered vedranno la luce in Giappone nel corso del 2017 non solo in formato digitale ma anche in versione scatolata. La demo giocabile di PaRappa The Rapper Remastered è ora disponibile per il download anche in Europa.