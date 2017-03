PaRappa The Rapper Remastered uscirà su PS4 il 4 Aprile

Tramite la pagina ufficiale del Playstation Store ha confermato cheuscirà suil prossimo 4 Aprile. Gli abbonati al Playstation Plus possono preordinare il gioco con uno sconto del 20%.

PaRappa The Rapper Remastered si presenta come la versione rimasterizzate per Playstation 4 dell'omonimo titolo musicale uscito su Playstation nel 1998 (in Giappone è arrivato due anni prima, nel 1996). Il remaster in HD offre tracce audio alternative, il supporto al 4K dinamico su Playstation 4 Pro e alla funzione di vibrazione del controller wireless Dualshock 4. Gli abbonati al Playstation Plus possono preordinare il gioco sullo Store al prezzo di 11,99 euro.

Se non lo avete ancora fatto, potete scaricare la demo di PaRappa The Rapper Remastered su PS4 per provare il gioco.