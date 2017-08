A partire da oggi, e fino al 16 Agosto, il portale dipropone una serie di sconti vantaggiosi sui titoli, con tagli di prezzo che arrivano fino al 90%. Le promozioni saranno valide fino a esaurimento scorte.

Spicanno in particolar modo gli sconti applicati ai giochi Nintendo Wii U, dove titoli di grande rilievo come Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles X, Mario Kart 8 e Super Mario Maker vengono proposti a soli 4,99 euro. Interessanti anche le offerte riservate ai titoli Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch e ad alcuni pre-order come FIFA 18. Approfitterete dell'occasione per fare qualche acquisto?