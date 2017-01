Su Everyeye tre nuovi "obiettivi speciali" per i fan Nintendo!

A inizio gennaio abbiamo lanciato (in beta) i nuovie fino ad ora la partecipazione della community di Everyeye.it è stata sorprendente, ma non vogliamo certo fermarci qui: per questo, oggi abbiamo attivato tre obiettivi speciali dedicati in particolar modo ai fan

I nuovi obiettivi sono Switch Lover, Passione Nintendo e The Last Game on Wii U, di seguito alcune indicazioni utili per sbloccarli...

Switch Lover (50 Punti)

Questo obiettivo è dedicato a coloro che hanno seguito assiduamente gli approfondimenti su Nintendo Switch pubblicati sulle pagine di Everyeye.it: in particolare, per sbloccare l'obiettivo sarà necessario leggere due news e due articoli, vi segnaliamo il primo e lasciamo a voi il piacere di scoprire gli altri tre navigando nel nostro archivio di notizie e articoli.

Passione Nintendo(150 Punti)

Obiettivo dedicato a tutti i fan Nintendo duri e puri! Anche in questo caso per ottenere i 150 punti sarà necessario leggere cinque articoli di approfondimento dedicati a Nintendo Switch. Potete iniziare con l'anteprima di Super Mario Odyssey e scoprire gli altri cliccando qui.

The Last Game on Wii U (10 Punti)

L'era di Wii U sta per concludersi, Nintendo ha infatti annunciato di non avere altri giochi in programma dopo The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lasciamo a voi il piacere di scoprire come sbloccare l'obiettivo partendo da questa pagina...

Vi ricordiamo che la classifica degli utenti più attivi verrà resettata a fine gennaio, quando la piattaforma degli obiettivi abbandonerà la fase beta. Avete già sbloccato i tre nuovi obiettivi speciali? Avete bisogno di aiuto? Aspettiamo i vostri feedback nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.