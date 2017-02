Lo sviluppatoree il publisherhanno annunciato, sequel del titolo omonimo uscito nel 2015 e accolto positivamente da pubblico e critica. Per l'occasione, è stato pubblicato anche il primo trailer del gioco.

Party Hard 2 presenterà un nuovo engine, un comparto tecnico migliorato e un gameplay più vario, tuttavia al momento gli sviluppatori non hanno rivelato altri dettagli in merito.

Il gioco è attualmente in fase Open Alpha, gli interessati possono inviare la propria candidatura cliccando qui, Party Hard 2 è atteso per l'estate 2017 su PC, in seguito il titolo potrebbe arrivare anche su altre piattaforme come PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile.