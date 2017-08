Patapon, Dino Frontier e Brawlhalla tra le ultime novità del PlayStation Store

Come ogni martedì, il PlayStation Store si aggiorna con tante novità per le piattaforme Sony. Di seguito, le nuove uscite della settimana pertra cui troviamo giochi completi, demo, beta e DLC. Non sono previste novità per PlayStation 3 e PlayStation Vita nella settimana odierna.

Novità PlayStation 4

Tra le principali novità del PlayStation Store segnaliamo l'arrivo di Patapon Remastered, Shadow Tactics Blades of the Shogun, Brawlhalla, la Beta Pubblica di Dreadnought, Demetrios The BIG Cynical Adventure, la demo di Surf World Series e Frisky Business, oltre a due classici NeoGeo, ovvero Aero Fighters 2 e Super Sidekicks. Di seguito l'elenco completo dei nuovi giochi per PS4:

Shadow Tactics Blades of the Shogun - 31 Luglio 39,99 euro

Patapon Remastered - 1 Agosto 9,99 euro

Brawlhalla Founders Pack - 1 Agosto 19,99 euro

Dreadnought - 1 Agosto Gratis

Demetrios – The BIG Cynical Adventure - 1 Agosto 9,99 euro

Skyforge Seasonal Pack - 1 Agosto 9,99 euro

Surf World Series Demo - 1 Agosto Gratis

Frisky Business - 2 Agosto 14,99 euro

ACA Neo Geo Super Sidekick - 2 Agosto 7,99 euro

ACA Neo Geo Aero Fighters 2 - 3 Agosto 7,99 euro

Energy Cycle - 4 agosto 9,99 euro

PlayStation VR

Tre le nuove uscite della settimana per PlayStation VR: VRog, Dino Frontier VR e CastleStorm VR Edition.

VRog - 31 Luglio 9,99 euro

Dino Frontier VR - 1 Agosto 36,99 euro

CastleStorm VR Edition - 1 Agosto 19,99 euro

PS4 DLC

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Mute Gravel Blast Set - 1 Agosto

Founders Pack (Brawlhalla) - 1 Agosto

1000 Mammoth Coins (Brawlhalla) - 1 Agosto

140 Mammoth Coins (Brawlhalla) - 1 Agosto

1600 Mammoth Coins (Brawlhalla) - 1 Agosto

340 Mammoth Coins (Brawlhalla) - 1 Agosto

540 Mammoth Coins (Brawlhalla) - 1 Agosto

All Legends Pack (Brawlhalla) - 1 Agosto

Dreadnought 1,200 GP pack - 1 Agosto

Dreadnought 14,000 GP pack - 1 Agosto

Dreadnought 2,500 GP pack - 1 Agosto

Dreadnought 500 GP pack - 1 Agosto

Dreadnought 6,500 GP pack - 1 Agosto

Dreadnought The Hactar Hero Ship - 1 Agosto

Predators Mega (World of Tanks) - 1 Agosto

Beastly Duo I (World of Tanks) - 1 Agosto

Beastly Duo II (WWorld of Tanks)- 1 Agosto

Beastly Duo III (World of Tanks) - 1 Agosto

Beastly Duo IV (World of Tanks) - 1 Agosto

Beastly Trio (World of Tanks) - 1 Agosto

Die Raubtiere Mega (World of Tanks) - 1 Agosto

DiRT 4 Team Booster Pack - 2 Agosto

DiRT 4 Hyundai R5 Rally Car - 2 Agosto

Sblocco del Roster (NBA Playgrounds) - 2 Agosto

3on3 FreeStyle – PlayStation Plus Bonus Pack - 3 Agosto

Dungeon Defenders II – Standard Edition - 3 Agosto

Ricordiamo che a partire da oggi sono disponibili anche i giochi gratis di agosto della Instant Game Collection per gli abbonati PlayStation Plus, tra cui Just Cause 3 e Assassin's Creed Freedom Cry.