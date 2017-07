Patapon Remastered uscirà il primo agosto su PlayStation 4

Durante la scorsaExperience furono annunciati alcuni remastered per l'ammiraglia di: mentre abbiamo già potuto apprezzarein alta definizione, i fan di, fino ad oggi, ancora non sapevano quando sarebbero tornati a marciare a ritmo.

La descrizione di Patapon Remastered su PlayStation Store è disponibile da qualche giorno, con uscita fissata all'1 agosto 2017. Dal momento che spesso le date sul negozio digitale di PlayStation vengono inserite come segnaposto, non vi era ancora certezza per la pubblicazione. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Sony, annunciando oggi che Patapon Remastered sarà disponibile su PlayStation 4 proprio il primo agosto.

Il titolo uscito nel 2008 su PlayStation Portable supporterà inoltre le maggiori potenzialità di PlayStation 4 Pro, proponendo una risoluzione 4K.