Path of Exile arriverà su Xbox One nel 2017

ha annunciato che, gioco di ruolo con elementi action pubblicato su PC nel 2013, arriverà su Xbox One. Il post non include una data di lancio, tuttavia è stato confermato che farà il suo debutto entro la fine dell'anno.

Nel gioco, che trae ispirazione dalla serie di Diablo, dovremo creare e personalizzare un personaggio al fine di sconfiggere ondate di nemici sfruttando un ampio ventaglio di abilità ed equipaggiamenti. Sono presenti le microtransazioni e fino a oggi sono stati pubblicati cinque expansion pack. Per il momento, non sappiamo se la versione Xbox One includerà feature inedite, vi terremo informati non appena saranno condivisi ulteriori dettagli.